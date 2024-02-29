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TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

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TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Yeni dizi Taş Kağıt Makas'ın yayın tarihi ve kanalı merak konusu oldu. Dizinin fragmanı da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Yayınlanan 2. Bölüm fragmanı izleyicilerin dikkatini çekti ve dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar.

Kanal D'nin, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Taş Kağıt Makas dizisi bu akşam başlıyor. Kış sezonunda Kanal D ekranlarında olacak olan yeni dizi Taş Kağıt Makas, heyecan dolu fragmanıyla izleyenleri meraklandırdı. TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİM?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in oyuncu kadrosunda bulunduğu Taş Kağıt Makas dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ekin Koç'un hipertimezi hastalığına (hipertimezi: sıradışı hafıza yeteneği) sahip olan Umut karakterine hayat vereceği dizide; Serra Arıtürk 'Alev', Ozan Güven 'Harun', Burak Yörük ise 'Fecir' karakteri ile ekrana gelecek.

Alev'in (Serra Arıtürk) büyük kararlılığı, Harun'un (Ozan Güven) parlak zekasının yanında içerisinde bulunduğu derin yapı ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir'in (Burak Yörük) güç savaşları arasında geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.

Hatırlamak ile unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kağıt Makas'ın oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Burak Yörük'ün yanı sıra; Hande Ataizi, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden güçlü ve renkli isimler yer alıyor.

İLK BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…
  • Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.
  • Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?
  • Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?


Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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