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Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölümü (18. bölüm) bu akşam var mı, yok mu ve Kanal D yayın akışı seyirciler tarafından merak ediyor. Taş Kağıt Makas dizisinde son bölüm neler olduğu ve 9 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas dizisi, yeni bölümde neler olacağı gündeme geliyor. Peki, Taş Kağıt Makas bu akşam var mı?

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı ve 18. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Ekin Koç ve Ozan Güven'in yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Taş Kağıt Makas dizisi 9 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Taş Kağıt Makas dizisi 9 Ekim Çarşamba günü 18. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Taş Kağıt Makas dizisi Kanal D ekranlarında saat 20:00'da yayınlanıyor.

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Taş Kağıt Makas dizisinin 17. bölümünde mesleğinden uzaklaştırılan Umut, Fecir'i yok etmeye karar veriyor. Avukatlık mesleğinden uzaklaştırılan Umut, artık dibe vurmuş haldedir. Kafasında tüm kötü anıların sesi dönüp dururken; hipertimezi hastalığının olumsuz yanıyla tanışır. Davasında kazanamayacağını anlayınca, sesleri susturmanın tek bir yolu olduğunu fark eder; Fecir'i yok etmek. Umut, geri dönüşü olmayan bir yola girerken, yeni bir yol ayrımıyla da karşı karşıya kalır.

Umut'un saf dışı kalmasıyla birlikte, artık Fecir için her şey yolundadır. Henüz Umut tarafından yaklaşan tehlikenin farkında olmayan Fecir; Marko'yla birlikte yeni bir plana adım atar. Fakat aynı anda, Marko'nun onunla ilgili bir tuzağı vardır. Fecir, farkında olmadan Marko'nun tuzağına çekilmeye başlar.

Adem'in onun oğlu olduğunu öğrenen Harun, artık hayata başka bir yerden bakmaya başlar. Gelecek planlarını oğlu üzerine kuracakken, Umut'tan bu büyük sırrı saklamaya devam eder. Ancak Harun, hiç hesaba katmadığı kötü bir gerçekle karşı karşıya kalır.

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

9 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:15 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Ayazın Sonu Güneş
  • 17:15 Bizi Birleştiren Hayat
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Taş Kağıt Makas
  • 00:15 Yalan
  • 02:45 Güllerin Savaşı
  • 04:45 Poyraz Karayel

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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