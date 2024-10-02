Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı ve 17. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Ekin Koç ve Ozan Güven'in yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Taş Kağıt Makas dizisi 2 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Taş Kağıt Makas dizisi 2 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

İnandığı değerlerin peşinden giden Umut, hayatındaki en büyük acılardan birini yaşar. Adalet için girdiği savaşta, doğmamış bebeğini kaybeder. Hem kızına bunu yapanların peşine düşüp, hem de katillerin kurduğu sistemi açığa çıkarmak zorundadır. Bir ipucu, Umut'u kara düzenine doğru adım adım götürür.

Adem'in hayatına girmesiyle her şeyi alt üst olan Harun, bu sır dolu hikayedeki karanlık yerleri aydınlatmak ister. Harun, aklındaki tüm endişeleri gidermeye çalışırken, en büyük destekçisi Güneş olacaktır. Ama Umut'tan sakladığı gerçekler, gittikçe üzerindeki baskıyı arttırır. Adem'in tanık yapılması, hayatının tehlikeye girmesi demektir. Harun, bir çıkış yolu arar.

Kara para davasında kilit tanığın ortadan kaybolması, Fecir ve Marko cephesine geçici bir zafer yaşatır. Ancak Adem'in hala ortada olmaması, Marko için büyük tehdittir. Yeni bir işin peşinde koşarken, Adem'i aramayı sürdürürler.

Umut, hayatını ortaya koyduğu bu davada, sanıkları mahkemeye çıkarmak için tüm gücüyle saldırmaya devam eder. İkinci duruşma yaklaşırken, gerçek suçlular o mahkemeye çıkacak mıdır?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Harun, kaçırılan Adem'in peşine düşer. Yılların ondan ayırdığı öz oğlunu kimseye yem etmeye niyeti yoktur. Marko ise Fecir'i yok etmek için Rüya'yı kullanmaya kararlıdır. Dört bir taraftan sıkıştırılan Fecir, Umut'un intikam yeminlerinin baş karakteri olmuştur bile. Umut'un planı işe yarayacak mı?