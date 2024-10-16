Taş Kağıt Makas dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti, konularını araştırdı. Peki, Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti?

TAŞ KAĞIT MAKAS BİTTİ Mİ?

Taş Kağıt Makas dizisinin final kararı, televizyon dünyasında son dönemde yaşanan erken final furyasının bir parçası oldu. Özellikle reyting savaşlarının giderek daha zorlu hale geldiği bu dönemde, birçok iddialı yapım, yeterli izleyici kitlesine ulaşamadığı için kısa sürede ekranlara veda ediyor.

Taş Kağıt Makas bu akşam final bölümü ile ekrana geliyor.

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatıyordu.