Taş Kağıt Makas 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm izle!

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TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Rıza için önemli bir tanık bulduğunu düşünen Umut, kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur. Yeniden yargılamayı başlatabilecek güçteki tanık Makbule Coşkun, öldürülmüştür. Üstelik birileri, cinayeti Umut'un üzerine kalacak şekilde dizayn etmiştir. Umut'un artık kaçmaktan başka şansı yoktur.

Rıza'yı kurtarabilmenin yolu, Umut'un aklanmasından geçer. Umut, Emirkıranlar'a karşı büyük bir meydan okumayla gelir. 24 saat içinde gerçek katil teslim edilmezse, bu büyük ailenin itibarını yerle bir edecek hamleler yapacaktır.

Emirkıran ailesi Umut'un peşine Süreyya Savcı ve Cevher Komiser'i takarken, diğer yandan Harun Yakar başka hesaplar içindedir.

Kendi özgürlüğü için büyük bir meydan okumaya kalkışan Umut, sonunda istediğini alabilecek midir?

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" yeni bölümü ile 17 Nisan Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

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