Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Taş Kağıt Makas dizisi her yeni haftada merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizi geniş bir izleyici kitlesine sahip. Diziyi kaçıran seyirciler, son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Taş Kağıt Makas 4. bölüm tek parça izle! Taş Kağıt Makas son bölüm full izle!

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NE?

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayede; gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı anlatılır. Sıradışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut, yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve biat ettiği derin yapıyla Harun ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir ise bu savaşın diğer tarafında yer alır. Bu güçler arasında değişen dengede, alzheimer hastası babası için hayatını ortaya koyan Umut'un verdiği adalet savaşını izleyeceğiz.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİMLER?

Ekin Koç (Umut Tanrıkulu)

Serra Arıtürk (Alev Dönertaş)

Ozan Güven (Harun Yakar)

Hande Ataizi (Süreyya Uyar)

Burak Yörük (Fecir Emirkıran)

Hüseyin Avni Danyal (Kadri Palaz)

Aytaç Uşun

Bülent Seyran

Selim Galip

Anıl Taşezen

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taş Kağıt Makas dizisinin son bölümünde neler yaşandığı merak konusu. Yayın hayatının 4.bölümü ile seyirci karşısına çıkan Taş Kağıt Makas dizisinin son bölümü araştırılıyor.

Umut, tüm kabuslarını bitirmek için geri gelir. Babasını hapishaneden çıkarmak, onu mahkum edenlerin düzenlerini yıkmak için harekete geçer. 5 yıl boyunca çalıştığı planı, artık hayata geçirme vaktidir.Emirkıranlar, yeni bir değişimin eşiğindedir. Bünyamin Emirkıran, koltuğunu devretme hazırlığı yapar. Yıllardır bu anı bekleyen Fecir, bu koltuğa layık görmektedir. Ama başka bir ismin öne çıkması, tüm hazırlıklarını alt üst eder. Yıllar önce yaptığı seçimin ödüllerini alan Harun Yakar, Emirkıranlar'ın en güvendikleri avukatı olmuştur. Ama Umut'un dönüşü, işleyen çarklarını bozmak üzeredir. Umut, babasını kurtarmaya giden yolda, ilk büyük adımını atar.