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Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan " Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu" yayınlanan tanıtımları ile daha yayına girmeden tüm dikkatleri üzerine çekti. Süper zekâ bir gencin, unutkan bir babayla birlikte verdikleri hayat mücadelesini anlatacak dizi, karakterleri ile de çok konuşulacak. Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden " Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu" unutkan bir baba ile süper zeka bir oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak. Öte yandan dizide büyük sır da açığa çıkacak. Peki, Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harun, kaçırılan Adem'in peşine düşer. Yılların ondan ayırdığı öz oğlunu kimseye yem etmeye niyeti yoktur. Marko ise Fecir'i yok etmek için Rüya'yı kullanmaya kararlıdır. Dört bir taraftan sıkıştırılan Fecir, Umut'un intikam yeminlerinin baş karakteri olmuştur bile. Umut'un planı işe yarayacak mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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