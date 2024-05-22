Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Taş Kağıt Makas dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut ve Harun, Süreyya'ya karşı bir arada!

Fecir, Azad'ı yaptığı itiraftan sonra karşısına alır ve onu tehdit eder. Rüya, Fecir'i Azad'ı tehdit ederken görünce onu da mı öldüreceğini sorar. Süreyya, müvekkilini savunurken Umut ve Harun'u karşısında görür. Umut ve Harun, Süreyya'ya karşı bir araya gelir!

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.