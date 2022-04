Tarım ve Orman Bakanlığı, ayçiçeği yağı stoku için "Market rafları dahil mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir" açıklamasında bulunarak fiyatların yükselmesine yol açtığı iddiasıyla Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tahir Büyükhelvacıgil kimdir? Tahir Büyükhelvacıgil ne dedi?

TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL KİMDİR?

1958 yılında Konya'da doğan Tahir Büyükhelvacıgil, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Bölümünden mezun olmuştur.1888 'den beri faaliyet gösteren ve kurumsallaşmış bir aile şirketi olan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Grubu'nun 3. Kuşak üyelerindendir (Helvacızade A.Ş, 1997 yılından bu yana Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında birçok yıl yer almıştır). 1991 yılında kurulan Konya'da bir ilk olan Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisler 'inde ZADE markası ile yemeklik sıvı yağ üretimi ve ZADE VİTAL markası ile besin destekleri ve beşeri ilaç üretimi yapan grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Helvacızade A.Ş. Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahir Büyükhelvacıgil, bu görevinin yanı sıra dünyada ve Türkiye'de pek çok platformda yer almayı sosyal sorumluluğu olarak görmektedir.

Tahir Büyükhelvacıgil'in gerçekleştirdiği görevler arasında ;

• 1986-1996 yılları arasında Konya Ticaret Odası Meclis Üyeliği,

• 1993-1996 yılları arasında Konya Müstakil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği,

• 1996-2000 yılları arasında Konya Ticaret Odası Meclis Başkanlığı,

• 2005-2013 yılları arasında Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı,

• 2005-2013 yılları arasında Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı.

• 2005-2013 yılları arasında OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu), Yönetim Kurulu Üyeliği,

• 2007-2008 yılları arasında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği,

• 2007-2011 yılları arasında TSE-Sojuztest LTD Şirketi Ortaklar Kurulu Başkanlığı,

• 2008-2011 yılları arasında TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

• 2008-2011 yılları arasında BASB(Bölgelerarası Standardizasyon Birliği) Başkanlığı

• 2009-2011 yılları arasında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Yönetim Kurulu Üyeliği,

• 2010-2011 yılları arasında ISO (International Organization for Standardization) Yönetim Kurulu Üyeliği,.

• 2011-2017 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan GS1 Türkiye (Milli Mal Numaralandırma Merkezi) Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

• 2013-2018 yılları arasında Konya Sanayi Odası Meclis Üyeliği,

• BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar) Yönetim Kurulu Üyeliği,

• 2009- 2019 yılları arasında ENVER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği,

Tahir Büyükhelvacıgil ayrıca ;

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2008 yılında düzenlenen törende "Hizmet Şeref Belgesi" almıştır.

• 2009 yılında Dünya Barış Federasyonu (Universal Peace Federation) tarafından "Birleşmiş Milletler Barış Elçisi" ilan edilmiştir.

• 2009 yılında, Petrokimya devi Petkim'in kuruluşunun 45. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Ödül Programı'nda "Yılın Bürokratı" ödülüne layık görülmüştür.

• 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında TSE'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması çalışmalarını gerçekleştirmiştir. TSE'nin bu üyeliğiyle, Avrupa Birliği İlerleme Raporu'nda belirtilen ve Türkiye'nin Avrupa Standartlar Teşkilatına (CEN) tam üye olabilmesi için şart koşulan önemli bir kriteri başarıyla yerine getirilmesi sağlanmıştır.

• 2010 yılında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC -The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries) ilk Kurucu Başkanlığı'nı yürütmüş ve helal gıda standartlarının İslam ülkelerinde uygulanmasını sağlamıştır.

• Konya'da Türkiye'deki ilk Bilim Merkezinin kurulmasına öncülük ederek, sanayi alanlarının büyütülmesinde büyük rol oynamıştır.

• 14.05.2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, TOBB camiasına ve Türkiye ekonomisine hizmette bulunan delegelere "Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketi" verildi.

Tahir Büyükhelvacıgil halen;

• 1991 yılından itibaren Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği üyesi olan Helvacızade A.Ş. adına katılan Tahir Büyükhelvacıgil, 26 Mart 2015 tarihinden itibarenBitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı,

• 2006 yılından itibaren Konya T.D.V. (Türkiye Diyanet Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği,

• 2013 yılından itibaren TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu Üyeliği,

• 2017 yılından itibaren GS1 Türkiye Vakfı (Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ,

• 2018 yılından itibaren Konya Sanayi Odası Meclis Başkanlığı

görevlerine devam etmektedir.

