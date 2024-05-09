Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 9 Mayıs Perşembe? #129488 #128148

Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. 8 Mayıs Çarşamba akşamı haftanın elenen ismi belli oldu. Dört güçlü ismin düelloya çıktığı gecede bir isim adaya ve şampiyon olma hayallerine veda etti. Peki, Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 9 Mayıs Perşembe?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da Sercan ve Yunus Emre eşleşirken Furkan ile Batuhan eşleşti. Düellolarda yarışmacılar rekabeti arttırdı.

Sercan ve Yunus Emre düellosunda Yunus Emre galibiyetle başladı. Üçüncü oyundan sonra Sercan skorda eşitliği yakaladı. Yunus Emre farkı ikiye çıkardıktan sonra kendinden daha da emin atışlar sergiledi. Erken sevinen Yunus Emre Sercan'ın skoru 4-4'e getirmesiyle panik oldu. Sercan son sayıyı alarak Yunus Emre'yi 5-4 mağlup etti ve potadan kurtuldu.

İlk tur eşleşmelerinde diğer yarışan iki isim ise Batuhan ve Furkan oldu. Batuhan rahat bir şekilde 5-1'lik skorla Furkan'a karşı galip geldi. İlk düellonun kazananı Batuhan adaylıktan adını sildirmiş oldu.

İlk turu geçemeyen iki isim Yunus Emre ve Furkan final düellosunda karşı karşıya geldi. Düellonun final eşleşmesinde Yunus Emre'ye karşı 5-1 skorla kaybeden Furkan adaya veda etti.

Survivor All Star'da hayallerine veda eden Furkan veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Dört buçuk aydır hatta daha fazla belki bir süredir mücadele ediyoruz. Son iki haftadır mental olarak gerçekten yorgundum. Yani erkek evlatlar annelerine düşkün olurdu ya işte benim de annem biraz rahatsızdı buraya gelmeden önce ve annemi çok merak eder oldum, çok özler oldum. Kız arkadaşımı özlüyorum, açım. Her şey üst üste vurdu. Performansımda da zaten bir düşüş olmuştu. Ama bu sene burada olmaktan çok mutluyum. Neden mutluyum? İzlerken çok merak ettiğim, yarışmak istediğim bir Turabi'yle yarıştım. Hızını çok merak ettiğim Hilmicem vardı karşıda eski şampiyon onunlar yarıştım. Kendimi denedim, çok sevdiğim arkadaşlarım oldu, dışarda görüşeceğim arkadaşlarım oldu. Buraya gelince insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Şuan tüy gibi hafif hissediyorum. Açıkçası babam, dayım, kız arkadaşım bana kızacaklar. Niye daha fazla mücadele etmedin diye düşünecekler belki de ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu, normal oynadığımız oyunlara benzemiyor. Atmosfer daha farklı. Hakkım geçtiyse birine benden taraf olarak helal olsun. Sizleri çok seviyorum hatam olduysa kusura bakmayın. Benden bu kadar, her hikayenin sonu var."