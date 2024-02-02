Survivor kim elendi? Dün gece Survivor All Star yeni bölümde kim elendi? Survivor eleme gecesinde ne oldu?

Survivor kim elendi? Merak edilmekte ve araştırılmakta. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kadınlar arasında yapılan düellonun ilk turunda Pınar, Kardeniz'i yenerek eleme potasından kurtuldu. Peki, Survivor kim elendi? Dün gece Survivor All Star yeni bölümde kim elendi? Survivor eleme gecesinde ne oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Aysu ile mücadele eden Berna da elemeden çıktı. Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Survivor All Star'a veda ettiği için gözyaşlarına boğulan Kardeniz'i takım arkadaşları sarılarak sakinleştirdi.

Elemenin ardından duygularını dile getiren Kardeniz "Gerçekten çok zor bir sezon. Ben yine elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım hep. Deneyimsizliğimin farkındaydım çünkü. All Star bu yıl gitmesin giderse heba olur diyenlere bir cevabım var. Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim. Takımımı çok seviyorum. İyi ki sizinle savaşmışım. İyi ki sizinle kaybetmişim" ifadelerini kullandı.