Survivor eleme adayları kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potada kim var? Survivor'da kim yazıldı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar arasındaki çekişme her geçen gün daha da kızışıyor. Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı finalinde Nefise ve Merve, mücadele etti. Nefise, takımına galibiyeti getirerek kırmızı takımın dokunulmazlığını sağladı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da nefesleri kesen dokunulmazlık mücadelesinde mavi takım mağlup oldu. Mavi takımdan potaya giden ikinci eleme adayı ise Batuhan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Mavi takımdan Yunus Emre ve Batuhan aday oldu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora