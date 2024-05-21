Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün kim veda etti? 21 Mayıs Survivor elenen isim!

21 Mayıs Survivor elenen isim belli oldu. 2024 Survivor kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2024 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2024 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Nagihan'ın sakatlığı ise önemli bir detay olarak öne çıktı. Günün sonunda ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Düelloda dört güçlü isim yer aldı: Nagihan, Merve, Özgür ve Hilmicem.

SURVIVOR 21 MAYIS 2024 KİM ELENDİ?

Günün en çok konuşulan konusu, Nagihan ve Hilmicem arasındaki düello oldu. Nagihan'ın sakatlığı oldukça ciddiydi. Sakatlığı nedeniyle düellonun ertelenmesini isteyen Nagihan, Acun Ilıcalı'dan sert bir tepki aldı. Gözyaşları içinde yarışacağını açıklayan Nagihan Karadere, "Öncelikle sevenlerimden özür diliyorum. Onların benden beklentileri vardı. Bu sezon başıma gelmeyen kalmadı ama her şeye razıyım. Son durak, rakibim çok güçlü. Onunla savaşmaktan, mücadele etmekten gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun, sakatlığımla diskalifiye olup gitmek istemedim. Yürüyerek geleceğim ve kendimi riske atmadan elimden geleni yapacağım" dedi.

Nagihan - Hilmicem düellosunda, Hilmicem 5-1'lik skorla galip geldi. Böylece Nagihan ilk finalist olurken, Hilmicem adada kalmaya devam edecek.

Merve ve Özgür eşleşmesinde kimin kazanacağı merak konusuydu. İlk eşleşmeyi kazanan, adını adaylıktan sildirecek ve adada kalmayı garantileyecekti.

Düelloda, Özgür 5-2'lik skorla adaylıktan adını sildirdi ve ikinci finalist Merve oldu. Merve, finalde Nagihan'ın rakibi oldu.

Final düellosu Nagihan ve Merve arasında gerçekleşti. 5-0'lık skorla düelloyu kazanan Merve Aydın oldu. Merve adada kalmaya devam ederken, elenen isim Nagihan Karadere oldu.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora