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Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer?

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Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Ağustos ayında gözlemlenecek olan Mavi Dolunay, astroloji meraklıları için heyecan verici bir doğa olayı olarak dikkat çekiyor. Mavi Dolunay, nadir görülen bu özel astronomik fenomenin bu yıl içinde ikinci kez yaşanacağı anlamına geliyor. Peki, 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer?

Ağustos 2024 Mavi Ay saat kaçta görülecek? Genellikle her yıl 12 dolunay gözlemlenmesine karşın, Mavi Dolunay bu yıl 13. kez gerçekleşecek ve bu da onu daha da özel kılacak. Süper Ay nedir, ne zaman görülür ve hangi burçları etkilediği sık sık araştırılıyor. Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Detaylar haberimizdedir…

SÜPER AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Dolunay, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21:25'te Kova burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek.

Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer?

MAVİ AY HANGİ GÜN GERÇEKLEŞECEK?

Mavi Ay, 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu özel Dolunay, astrolojik olarak önemli bir etki yaratacak ve burçlar üzerinde derin izler bırakacak. Kova burcunda meydana gelecek bu Dolunay, bireysel özgürlük ve yenilikçi düşüncelerle ilgili güçlü enerjiler taşıyacak. Bu nadir gökyüzü olayı, astroloji tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından merakla bekleniyor.

Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer?

DOLUNAY ETKİLERİ NE KADAR SÜRER?

Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, yenilikçi ve sıradışı enerjilerle dolu bir dönemi müjdeliyor. Kova burcu, genellikle kavramları ve fikirleri zamanının ötesinde hayal eder; bu da bazen uygulamada zorluk yaratabilir. Ancak bu Dolunay, Yeni Ay'ın etkisiyle bu devrim niteliğindeki içgörüleri gerçek dünyaya taşıma fırsatını sunuyor. Bu süreçte, beklenmedik olaylara ve sürprizlere hazırlıklı olun. Kova'nın öngörülü enerjisi, yaşamınıza yenilikler ve değişim getirebilir.

Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Astroloji Dolunay Mavi Ay Mavi Ay Dolunay Gündem Astroloji Yaşam Haberler

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