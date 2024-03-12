Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Kozan Belediye Başkan adayı ise Sudiye Gizem Aksoylu. Sudiye Gizem Aksoylu kimdir?Sudiye Gizem Aksoylu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SUDİYE GİZEM AKSOYLU KİMDİR?

Sudiye Gizem Aksoylu 1982 yılında Adana Kozan'da doğdu. Büyük dedesi Hakkı Tamdoğan, Halk Ozanı Dadaloğlu'nun soyundan gelen ve ozanlığı, gözü pekliği ile Kozan'ın önde gelen isimlerindendir. Dedesi Hüseyin Avni Adem, Menemen Şehidi Kubilay'ın yakın akrabasıdır. Kozan'a sık sıkıya bağlı köklerden gelen Sudiye Gizem Aksoylu, MHP'li Erol Nazlı'nın torunu, eski Adalet Partili ve uzun yıllar Kozan'da DYP'de İl Genel Meclis Üyeliği ve daimi encümenlik yapan rahmetli Osman Namık Adem'in kızı olarak siyasetle iç içe büyüdü. Sudiye Gizem Aksoylu aile büyüklerinin birçoğunun bölgede etkili siyasetçilerden olmasının da etkisi ile küçük yaştan itibaren siyasetle hemhal olarak büyüdü. İlk ve orta öğrenimini Adana Kozan'da tamamladı. Eskişehir Hukuk Fakültesini başarı ile bitirerek avukatlık mesleğinin ilk adımı olan stajı için İstanbul'a geldi. İstanbul'da avukatlığa başlayan Sudiye Gizem Aksoylu önde gelen ulusal ve uluslararası kurumların vekilliğini üstlendi. 2009 yılında kendi hukuk bürosunu açtı ve ticaret hukuku ile genel hukuk alanlarında uzmanlaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyasete Şişli İlçesi İnsan Hakları Komisyonu'nda görev alarak başladı. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetimi'ne seçildi ve Eğitim Sekreterliği yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi ve Meclis Başkan Vekili olarak İstanbulun en yoğun hizmet ağının olduğu ilçesinde yerel yönetim tecrübesi edindi. Evli bir kız çocuk annesi olan Sudiye Gizem Aksoylu Cumhuriyet Halk Partisi Adana Kozan Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.