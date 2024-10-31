Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Netflix'in tüm dünyada büyük beğeni toplayan dizisi Squid Game, ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. Güney Kore yapımı dizi, 456 numaralı yarışmacı olan Seong Gi-Hun'un hayatta kalma mücadelesini ekrana taşırken aynı zamanda gerilim ve gizem unsurlarını başarıyla harmanladı. Merakla beklenen 2. sezon, dizinin hayranlarına sonunda açıklanan yayın tarihi ve yayımlanan ilk fragmanla duyuruldu. Peki, Squid Game 2 ne zaman? Detaylar...

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Diziseverlerin gündeminden düşmeyen Squid Game'in yeni sezonu, pek çok izleyicinin tekrar oyunun içine çekileceği gerilim dolu bir hikaye ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Lee Jung-jae'nin yer aldığı yapım, Gi-Hun'un intikam arayışını ve tekrar oyuna dahil olma sürecini ele alacak.

İlk fragmanıyla büyük ilgi çeken ikinci sezon, yine sürükleyici bir hikaye vaat ediyor. "Asıl oyun şimdi başlıyor" sloganıyla tanıtılan fragmanda, 456 numara ve karakterlerin yeni dinamikleri ön plana çıkıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk sezonun sonunda büyük bir dönüm noktası yaşayan Seong Gi-Hun, 2. sezonda geri dönüyor ve izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Netflix, merakla beklenen yeni sezonun 26 Aralık 2024'te yayınlanacağını duyurdu. Oyunun karanlık yapısı ve dramatik dönüşlerle ilerleyen senaryosuyla, bu sezonun ilk sezondan daha gerilimli ve sürükleyici olacağı bekleniyor.

SQUİD GAME 2. SEZON ÇIKIŞ TARİHİ

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre, Squid Game 2. sezon, 26 Aralık 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Üç yıllık bir aranın ardından tekrar yayınlanacak olan dizi, yayınlanacak yeni sezonun ardından 3. sezonla final yapacak. Öngörülen 3. sezonun 2025 yılında izleyiciyle buluşması planlanırken, Squid Game'in bu sezondan sonra final yapacağı da onaylandı.

Netflix, dünyaca ünlü serinin devamı olan bu yeni sezonla hayranlarını memnun etmeyi amaçlarken, dizinin yarattığı etki ve popülarite, son sezonlarda da artarak devam edecek gibi görünüyor.