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SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?

SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?
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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mezarın açılmasıyla ne olacağı merak konusu oldu. Bu durum, Garipoğlu'nun ölümüne dair yeni bir ışık tutabilir mi? İşte detaylar...

Cem Garipoğlu, 2009 yılında Bahçeşehir'deki bir villada Münevver Karabulut'u öldürmüştü. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ancak, bu kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu nedenle Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla mezarın açılması için fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Bugün Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILINCA NE OLACAK?

Mezarın açılması için görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve mezarı kazacak olan personel, mezarlığa intikal etti. Bu süreç, Münevver Karabulut'un ailesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve yapılan işlemler sonucunda, cenaze konusunda net bir bilgi elde edilmesi bekleniyor. Olayın üzerinden geçen uzun yıllara rağmen, cinayetin aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkması amacıyla yürütülen bu çalışma dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?

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SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
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