Sokak hayvanları yasası kedileri kapsıyor mu, kediler de uyutulacak mı?

Sokak hayvanları yasası olarak bilinen 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. okak hayvanları yasasında kabul edilen maddelerden bir olan ve "ötanazi" yolunu açan yasa "Ötanazi" kelimesi, uyutma şartları veterinerlik kanuna dayandırılacak. Sokak hayvanları yasası kedileri kapsıyor mu, kediler de uyutulacak mı?

SOKAK HAYVANLARI YASASI KEDİLERİ KAPSIYOR MU?

Hazırlanan, sokak hayvanları yasası olarak bilinen 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu kabul edildi. Sokak hayvanları yasası maddelerine göre kediler kapsam dışı bırakıldı. Sokak kedileri uyutulmayacak, rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmesinin ardından doğal hayata salıverilecek.