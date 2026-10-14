Haberler

SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” mottosuyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl yedinci kez fotoğraf severlerle buluşuyor. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 27 Kasım 2026’ya kadar skyroadilekesfet.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik yaşama farklı coğrafyaların hikâyelerini aktaran Skyroad, yedinci kez düzenlediği yarışmayla gezmeyi, keşfetmeyi ve gördüklerini paylaşmayı sevenleri bir kez daha bir araya getiriyor. Yarışmada bu yıl toplam 800.000 TL ödül dağıtılacak. Profesyonel Seyahat, Drone ve Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciye 140.000 TL, ikinciye 90.000 TL ödül verilecek. Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü’nün birincisi ise 110.000 TL kazanacak. Yarışmaya dair tüm ayrıntılara https://skyroadilekesfet.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyayı Kadrajına Sığdırmak İsteyenlere Açık Davet

Türkiye turizmine katkı sunmayı amaçlayan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, her sene olduğu gibi bu yıl da ilham veren anları ve hikâyeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Fotoğraf aracılığıyla dünyayı yeniden keşfetmek isteyen herkesi yarışmaya davet ediyor.

Katılımcıların fotoğrafları dört ayrı kategoride değerlendirilecek. Geçmiş yıllarda binlerce başvuru alan yarışma, bu yıl da Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde gerçekleşecek. Katılımcılar hem keşfetme tutkularını kadrajlarına yansıtma hem de değerli ödüller kazanma fırsatı bulacak.

Yarışmanın Jürisi ve Takvimi Belli Oldu

Yedinci kez düzenlenen yarışmanın jüri kadrosu da açıklandı. Fotoğraf dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan jüri, farklı bakış açılarını bir araya getirerek yarışmaya yeni bir dinamizm katacak. Jüride; Proje Danışmanı Ömer Lekesiz, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk yer alıyor.

Yarışmanın takvimi şöyle:

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2026, Cuma

Ödül Töreni: Aralık 2026

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı

Bir anda karşısına çıktı! Milli sporcumuzun şaşkına döndüğü anlar

Sultan Nur Ulu, yayına transparan bluz ile katılınca olanlar oldu

Canlı yayında transparan bluz krizi! İzleyici ikna olmayınca...

Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

Dalga geçmediği bir bu kalmıştı!
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten