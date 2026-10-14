SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik yaşama farklı coğrafyaların hikâyelerini aktaran Skyroad, yedinci kez düzenlediği yarışmayla gezmeyi, keşfetmeyi ve gördüklerini paylaşmayı sevenleri bir kez daha bir araya getiriyor. Yarışmada bu yıl toplam 800.000 TL ödül dağıtılacak. Profesyonel Seyahat, Drone ve Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciye 140.000 TL, ikinciye 90.000 TL ödül verilecek. Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü’nün birincisi ise 110.000 TL kazanacak. Yarışmaya dair tüm ayrıntılara https://skyroadilekesfet.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyayı Kadrajına Sığdırmak İsteyenlere Açık Davet

Türkiye turizmine katkı sunmayı amaçlayan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, her sene olduğu gibi bu yıl da ilham veren anları ve hikâyeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Fotoğraf aracılığıyla dünyayı yeniden keşfetmek isteyen herkesi yarışmaya davet ediyor.

Katılımcıların fotoğrafları dört ayrı kategoride değerlendirilecek. Geçmiş yıllarda binlerce başvuru alan yarışma, bu yıl da Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde gerçekleşecek. Katılımcılar hem keşfetme tutkularını kadrajlarına yansıtma hem de değerli ödüller kazanma fırsatı bulacak.

Yarışmanın Jürisi ve Takvimi Belli Oldu

Yedinci kez düzenlenen yarışmanın jüri kadrosu da açıklandı. Fotoğraf dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan jüri, farklı bakış açılarını bir araya getirerek yarışmaya yeni bir dinamizm katacak. Jüride; Proje Danışmanı Ömer Lekesiz, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk yer alıyor.

Yarışmanın takvimi şöyle:

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2026, Cuma

Ödül Töreni: Aralık 2026