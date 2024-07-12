Üye Girişi
Haberler

Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shelley Duvall, ünlü bir Amerikan aktristir. Duvall'ın öldüğüne dair iddialar gündeme geliyor. Peki, gerçekten ne oldu? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? gibi soruların yanıtları merak konusu olmaya devam ediyor.

Cinnet ve Temel Reis filmlerindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 75 yaşındaki oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti.Peki, Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu?

SHELLEY DUVALL KİMDİR?

Teksas'ta doğan Duvall, yönetmen Robert Altman tarafından keşfedildi. Altman, onun neşeli duruşundan etkilenerek onu kara komedi filmi Brewster McCloud'da (1970) oynattı. Oyuncu olma konusunda tereddüt etmesine rağmen, onunla çalışmaya devam etti ve McCabe & Mrs. Miller (1971) ve Thieves Like Us (1974) filmlerinde rol aldı.

Shelley Duvall, 1977 yapımı 3 Women filmi ile Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü. 1980'de Temel Reis'in filmi Popeye'da Robin Williams'ın canlandırdığı Temel Reis karakterinin karşısında Safinaz karakterini canlandırmıştı. Cinnet ve Annie Hall gibi yapımlarda oynayan Duvall, bir süre sektöre ara vermişti. Usta sanatçı aranın ardından 2023 yılında vizyona giren The Forest Hills isimli yapım ile geri dönüş yapmıştı.

Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu?

SHELLEY DUVALL ÖLDÜ MÜ?

Duvall'in partneri Dan Gilroy, acı haberi vererek "Benim iyi, tatlı ve harika yaşam partnerim ve arkadaşım bizi terk etti. Son dönemde çok acı çekiyordu ve şimdi artık özgür. Uzaklara uç güzel Shelley" ifadelerini kullandı. Gilroy, 75 yaşındaki Duvall'ın Teksas'taki evinde diyabete bağlı komplikasyonlar sebebiyle uykusunda öldüğünü söyledi.

Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Shelley Duvall Dizi 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

 AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir

Bakmadan Geçme

KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti? 12 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 12 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR? 12 Temmuz döviz fiyatları ne kadar? SON DAKİKA: Bugün deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi EN YENİ CUMA MESAJLARI | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA MESAJLARI | Anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları ve sözleri İBB kreş ücretleri ne kadar oldu? İBB kreş ücretlerine zam mı geldi? İETT öğrenci akbiline 30 yaş sınırı var mı? İstanbulkart öğrenci yaş sınırı var mı, kaç yaşına kadar alınır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title