Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu?

Cinnet ve Temel Reis filmlerindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 75 yaşındaki oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti.Peki, Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu?

SHELLEY DUVALL KİMDİR?

Teksas'ta doğan Duvall, yönetmen Robert Altman tarafından keşfedildi. Altman, onun neşeli duruşundan etkilenerek onu kara komedi filmi Brewster McCloud'da (1970) oynattı. Oyuncu olma konusunda tereddüt etmesine rağmen, onunla çalışmaya devam etti ve McCabe & Mrs. Miller (1971) ve Thieves Like Us (1974) filmlerinde rol aldı.

Shelley Duvall, 1977 yapımı 3 Women filmi ile Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü. 1980'de Temel Reis'in filmi Popeye'da Robin Williams'ın canlandırdığı Temel Reis karakterinin karşısında Safinaz karakterini canlandırmıştı. Cinnet ve Annie Hall gibi yapımlarda oynayan Duvall, bir süre sektöre ara vermişti. Usta sanatçı aranın ardından 2023 yılında vizyona giren The Forest Hills isimli yapım ile geri dönüş yapmıştı.

SHELLEY DUVALL ÖLDÜ MÜ?

Duvall'in partneri Dan Gilroy, acı haberi vererek "Benim iyi, tatlı ve harika yaşam partnerim ve arkadaşım bizi terk etti. Son dönemde çok acı çekiyordu ve şimdi artık özgür. Uzaklara uç güzel Shelley" ifadelerini kullandı. Gilroy, 75 yaşındaki Duvall'ın Teksas'taki evinde diyabete bağlı komplikasyonlar sebebiyle uykusunda öldüğünü söyledi.