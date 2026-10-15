Sevdiğim Sensin 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Sevdiğim Sensin dizisi, izleyicileri ikinci bölüm için ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sevdiğim Sensin 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılırken, fragmanla ilgili resmi açıklamalar ve yeni bölüm ipuçları gündeme geldi.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü hikâyesini deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla destekliyor. Yapımda yer alan isimler, performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekerken dizinin duygusal derinliğini de artırıyor.

Dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi Türk televizyonlarının tecrübeli oyuncuları yer alıyor. Bu güçlü isimler, canlandırdıkları karakterlerle hikâyenin dramatik yapısına sağlam bir zemin hazırlıyor.

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç gibi genç ve başarılı oyuncular da dizinin enerjisini yükselten isimler arasında bulunuyor. Bu oyuncular, karakterlerine kattıkları dinamizmle dikkat çekiyor.

Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler ise hikâyenin farklı katmanlarını güçlendiren yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkan’ın işiyle ilgili önemli bir yanlışa sebep olan Dicle, hatasını telafi etmek için harekete geçer. Sonunda Dicle, Erkan’ın bile beklemediği bir gelişmeye imza atarak projede önemli bir ilerleme sağlar.

Dicle’nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci’nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva’ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar.

Şirin’in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci’nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır. Şirin’in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş’un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar.

Ali Cabbar ise Esat’la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz.

Civan’a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle’nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.