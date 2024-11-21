Servet Bozkurt kimi öldürdü? Sinan Ateş'in ablasına saldıran Servet Bozkurt nereye kaçtı?

Sinan Ateş'in ablasına saldıran Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle cinayet işledi ve daha sonra kaçtı. Servet Bozkurt kimi öldürdü ve Servet Bozkurt nereye kaçtı soruları araştırılıyor. Servet Bozkurt kimdir?

SERVET BOZKURT KİMİ ÖLDÜRDÜ?

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeliyken cinayet işledi. Eşini ve eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldüren Bozkurt elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı.

SERVET BOZKURT NEREYE KAÇTI?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV ekranlarında açıkladığına göre, saldırgan Servet Bozkurt'un eşini ve sevgilisini bıçaklayarak öldürdü ve elektronik kelepçesini çıkararak kayıplara karıştı. Bozkurt'un arandığı belirtildi.

SAYMAZ: EŞİNİ VE EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü son duruşmada Ateş'in annesi ve ablasına gerçekleştirilen saldırı girişiminin azmettiricisi olan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. İsmail Saymaz, Bozkurt'un elektronik kelepçesini kırarak evinden çıktığını, eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğünü açıkladı.