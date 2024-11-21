Servet Bozkurt kimdir? Servet Bozkurt kaçtı mı, nerede?

Sinan Ateş davasının karar duruşması sırasında verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç'ı azmettirmekle suçlanan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı. Servet Bozkurt, eşini ve eşinin sevgilisini öldürerek kaçtı. Servet Bozkurt'un nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Servet Bozkurt kimdir? Servet Bozkurt kaçtı mı, nerede?

SERVET BOZKURT KİMDİR?

Sinan Ateş davasının karar duruşması sırasında verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç'ı azmettirmekle suçlanan Servet Bozkurt ev hapsine alınmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, ev hapsi tedbiri uygulanırken cinayet işlediğini duyurdu.

Saymaz, X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sinan Ateş Davası'nda abla Selma'ya saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara'da iki cinayet işledi.

Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdü. Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt, aranıyor."