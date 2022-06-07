Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur kaç yaşında ve nereli? Serpil Tamur Biyografisi! - Haberler

Ünlü oyuncu Serpil Tamur rol aldığı dizi ve filmler sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Serpil Tamur kimdir ve nerelidir merak konusu oldu. Serpil Tamur kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı sevenleri tarafından araştırılıyor. Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur kaç yaşında ve nereli? Serpil Tamur Biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SERPİL TAMUR KİMDİR?

Serpil Tamur (d. 19 Mayıs 1944, Rodos), Türk oyuncu ve yönetmen. 1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne katıldı. 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmakta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakterini canlandırmıştır.

Yönettiği oyunlar

Kadın Sığınağı : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

İki Çarpı İki : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

Hüzzam (oyun) : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Rol aldığı oyunlar

Annemin Cesareti : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

Kuvayi Milliye Destanı (oyun) : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

Cadı Kazanı : (Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Yedi Kadın: Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş : Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Mkado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Beyaz At : Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Kadife Çiçekleri : Paul Zindel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

John Gabriel Borkman : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Ayakta Durmak İstiyorum : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Filmografisi

Bir Zamanlar Çukurova - 2018-günümüz

Kurtlar Vadisi Terör - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2015

Zeliha'nın Gözleri - 2007

Akümülatörlü Radyo - 2006

Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006

Bebeğim - 2006

Nehir - 2005

Bir Salkım Üzüm - 2005

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Unutma Beni - 2002

Mert Ali - 2000

Ah Bir Zengin Olsam - 1999

Tanrı Misafiri - 1993

Süper Baba - 1993

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni - 1990

Samanyolu - 1989

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