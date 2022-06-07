Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur kaç yaşında ve nereli? Serpil Tamur Biyografisi! - Haberler

Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur kaç yaşında ve nereli? Serpil Tamur Biyografisi!
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Usta oyuncu Serpil Tamur kimdir ve nereli sevenleri tarafından merak ediliyor. Serpil Tamur kaç yaşında ve hangi projelerde rol aldı gündeme geliyor. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serpil Tamur kimdir araştırılıyor. Peki, Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur kaç yaşında?
Ünlü oyuncu Serpil Tamur rol aldığı dizi ve filmler sayesinde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Serpil Tamur kimdir ve nerelidir merak konusu oldu. Serpil Tamur kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı sevenleri tarafından araştırılıyor. Serpil Tamur kimdir? Serpil Tamur kaç yaşında ve nereli? Serpil Tamur Biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SERPİL TAMUR KİMDİR?
Serpil Tamur (d. 19 Mayıs 1944, Rodos), Türk oyuncu ve yönetmen. 1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne katıldı. 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmakta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakterini canlandırmıştır.
Yönettiği oyunlar
Kadın Sığınağı : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
İki Çarpı İki : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
Hüzzam (oyun) : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Rol aldığı oyunlar
Annemin Cesareti : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
Kuvayi Milliye Destanı (oyun) : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Cadı Kazanı : (Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Yedi Kadın: Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Ahmetlerim : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Bebek Uykusu : Kenan Işık - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Dört Kız Kardeş : Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Mkado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Beyaz At : Henrik Ibsen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Kadife Çiçekleri : Paul Zindel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
John Gabriel Borkman : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Ayakta Durmak İstiyorum : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Filmografisi
Bir Zamanlar Çukurova - 2018-günümüz
Kurtlar Vadisi Terör - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2015
Zeliha'nın Gözleri - 2007
Akümülatörlü Radyo - 2006
Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006
Bebeğim - 2006
Nehir - 2005
Bir Salkım Üzüm - 2005
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003-2005
Unutma Beni - 2002
Mert Ali - 2000
Ah Bir Zengin Olsam - 1999
Tanrı Misafiri - 1993
Süper Baba - 1993
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni - 1990
Samanyolu - 1989