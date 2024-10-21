Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Şenay Gürler'in hayatı!

Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezun oldu. Kaçak Gelinler adlı dizide ise Seniha Sultan karakterini oynayan Şenay Gürler kaç yaşında, kimdir ve nereli sorularına yanıt aranıyor. Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur.

Tiyatro

Savaş İkinci Perde Çıkıcak:İstanbul Devlet Tiyatrosu

Kocasını Pişiren Kadın:Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Ermişler Yada Günahkarlar:Oyun Atölyesi

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim:Yeni Tiyatro

Parkta:Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

İçerdekiler:İzmir Sanat Tiyatrosu

Ödenmeyecek Ödemiyoruz:İzmir Sanat Tiyatrosu

Televizyon

TRT İzmir Televizyonu: Çeşitli Belgesel ve Programlar (Sunucu)

TRT İstanbul Televizyonu: Çeşitli Kültür Sanat Programları (Sunucu)

Show TV: Sen Olsaydın (Sunucu)

Filmleri

2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)

2006 İlk Aşk (Kısmet)

2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)

2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)

Dizileri

2008 Çemberin Dışında (Kamuran)

2006 Acemi Cadı (Selda)

2004 Avrupa Yakası (Fatoş)

2004 Şansa Bak (Neşe)

2002 Biz Size Aşık Olduk (Güzin)

2001 Cinlerle Periler (Ümran)

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

1999 İkinci Bahar

1996 Kara Melek (Nesrin)

1996 Çılgın Bediş (Emel)

1995 Sahte Dünyalar

1994 Kaygısızlar (Cazibe)

Aldığı ödüller

2006 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Korkuyorum Anne)