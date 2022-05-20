Selçuk Tepeli'ye ne oldu? ÇOK SİNİRLENDİ! Selçuk Tepeli neden bardak fırlattı, neye kızdı? - Haberler

Selçuk Tepeli ne oldu? FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şok eden bir olay yaşandı. Tepeli, tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi. Haberin ardından Selçuk Tepeli çok sinirlendi ve rejiye kızdı. Peki, Selçuk Tepeli'ye ne oldu?Selçuk Tepeli neden bardak fırlattı? Selçuk Tepeli neye kızdı? İşte detaylar...

SELÇUK TEPELİ'YE NE OLDU?

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberin ardından rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağın içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü. Bu sırada kamera arkasındaki editörler ve Haber'>haberekibi de büyük şaşkınlık yaşadı.

BARDAĞI KAMERAYA FIRLATTI

Ardından haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı.

İZLEYENLER ŞOK OLDU

Bu sırada olanlara ekran başındakiler de tanık oldu. Hem rejidekiler hem de izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı.

Selçuk Tepeli doğum tarihi : 1974

Selçuk Tepeli mesleği ne : Haber spikeri, sunucu ve gazeteci

Selçuk Tepeli nereli : İstanbul doğumlu

Selçuk Tepeli hangi kanalda çalışıyor : FOX TV

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul ilinin Silivri ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını da IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrıca Ceyda Karan'la Eksen adlı programı sundu ve Gün Başlıyor adlı programı da sundu. 2020 yılında ise FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine yeni sunucu aranmaya başlarken yerine Selçuk Tepeli'nin geldiği duyuruldu ve Habertürk TV'deki görevinden ayrıldı. 7 Eylül 2020'de Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber programını sunmaya başladı. Ayrıca ana haberin içinde kendine ayrılmış Selçuk Tepeli ile Bir Dakika adlı bölümü de sunmaktadır.

SELÇUK TEPELİ PROGRAMLARI



2013 - Eksen - Habertürk TV

2020 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber - FOX

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