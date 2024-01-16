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Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı...

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Seküler kelimesi gündemden ötürü sık sık araştırılıyor. Seküler çok sık olmasa da gündelik hayatta karşılaştığımız terimlerden biri. Seküler teriminden türeyen pek çok kelime vardır; sekülerizm, sekülerite, sekülerizasyon bunlardan birkaçı. Peki, Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı nedir?

Seküler ne demek, nedir? Seküler sözcüğünün TDK'da belirtildiği ve anlatıldığı anlamlar hakkında bilgi vermek doğru olacaktır. Sekülerin kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır; Birincisi; yüzyıllık, yüzyıl içerisinde bir defa olan şeklinde açıklanmaktadır. İkincisi ise laik hayata ait, dinden bağımsız şeklinde tanımlanmaktadır.

SEKÜLER NE DEMEK?

Seküler ''Laik vaziyete getirme, dinden bağımsızlaştırma'' anlamlarına da gelmektedir. Bunun dışında yüzyıllık, yüzyıl içerisinde bir kere olan gibi anlamları da taşımaktadır. Seküler sözcüğü, Hristiyanlık doktrinin parçaları arasında bulunan Tanrının zamanın dışında var olması prensibine karşılık olarak zamana vurgu niteliği taşıyan anlamda da kullanılmıştı.

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

Sekülerite, devlet ve dinin ayrı olması veya özellikle bir dine bağlı veya karşı olmaması; dinî ve sivil işlerin birbirinden ayrılması inancı.

Sekülerizm, ahiret ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki siyasi düşünce.

Sekülerizasyon, din temeline dayalı olan devlet yönetimini sona erdirme ve dinden ayrıştırma hareketi.

Seküler hümanizm, insan aklını, ahlakî değerlerini, sosyal adaleti ve natüralist felsefeyi temel alan; dini, dogmatizmi, doğaüstü güçleri, sözdebilimi, batıl inançların tümünü reddeden ve karar verme mekanizması olarak laik ahlak ölçülerini benimseyen akım.

Fransız sekülerizmi, sekülerizmin Fransa'da laïcité adı altında uygulanılan hususi hali için tanımlanan Fransızca bir tabir.

Seküler ruhban sınıfı, Hristiyanlıkta laikattan olan laik din görevlileri.

Seküler etik, laik ahlak.

Seküler devlet, laikliği temel politika olarak benimseyen devlet.

Seküler hukuk, laik hukuk.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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