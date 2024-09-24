Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şimal kanser mi, hastalığı nedir?

Şarkıcı Şimal kimdir? Kanseri yendikten sonra hastalığı geçtiğimiz aylarda yeniden nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı. Şimal kanser mi, hastalığı nedir? soruları gündeme geliyor. Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, İstanbul'un 25 Nisan 1986 doğdu. Müzik dünyasına adım attığı 2012 yılından itibaren önemli bir çıkış yakaladı. Şimal'in müzik kariyerinde etkileyici bir yere sahip olan sanatçının 400'e yakın bestesi bulunmaktadır. İlk albümü olan 'Başlangıç'ın prodüktörlüğünü Özken Ulusoy üstlenirken, aranjörlük görevini Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Albümde yer alan ve sözleri Şimal Tebessüm Eden'e ait olan 'Şimal Yıldızı' adlı şarkının klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh üstlendi. Sanatçının müzik dünyasındaki başarı grafiği, bu önemli işbirlikleri ve kişisel eserleriyle giderek yükselmeye devam ediyor.

ŞARKICI ŞİMAL KANSER Mİ?

Ünlü şarkıcı Şimal uzun yıllardır hastalıklarla boğuşuyor. Uzun süre savaştığı meme kanserini 2022 yılında yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, son olarak hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu.

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şimal, şu ifadelere yer verdi: "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın.

Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü.

Sizlere örnek olmak, farkındalık yaratmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de , ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu 'Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı' oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum."