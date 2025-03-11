Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

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Sarıyer ve Şişli belediyelerine neden soruşturma başlatıldı?

Sarıyer ve Şişli belediyelerine neden soruşturma başlatıldı?
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Sarıyer ve Şişli belediyelerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2016 yılları arasında bu belediyelerdeki ihaleler aracılığıyla terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlandığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

Sarıyer ve Şişli belediyeleri soruşturması kapsamında 34 adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da yürütülen soruşturma, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasını içeriyor. Peki, Sarıyer ve Şişli belediyelerine neden soruşturma açıldı? İşte detaylar…

SARIYER VE ŞİŞLİ BELEDİYELERİNE NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinin ihaleleri üzerinden terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda 34 adrese düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanlarının da bulunduğu belirtiliyor. ?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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