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Sami Yusuf konser biletleri ne kadar? Sami Yusuf konseri ne zaman, nerede?

Sami Yusuf konser biletleri ne kadar? Sami Yusuf konseri ne zaman, nerede?
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Sami Yusuf konseri ile ilgili aramalar, 2025 yılı itibarıyla yeniden yoğunlaşmaya başladı. Milyonlarca hayranı olan dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor.

Sami Yusuf konseri ne zaman, nerede sorusu sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. İstanbul'da gerçekleşecek konser için hazırlıklar sürerken, bilet fiyatları da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle "Sami Yusuf konser biletleri ne kadar?" sorusu büyük ilgi görüyor. Peki, Sami Yusuf konser biletleri ne kadar? Sami Yusuf konseri ne zaman, nerede?

SAMİ YUSUF KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

Sami Yusuf konseri biletleri 12 Mayıs saat 12:00'da satışa sunuldu. Sami Yusuf konser biletleri için tahmini fiyat aralığı 900 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Bilet fiyatları oturma düzeni ve kategoriye göre farklılık gösterecek.

Sami Yusuf konser biletleri ne kadar? Sami Yusuf konseri ne zaman, nerede?

SAMİ YUSUF KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Sami Yusuf konseri İstanbul'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, Festival Park Yenikapı'da saat 21:00'de başlayacak. Sanatçının "Ecstasy: İki Deniz Arasında" temasıyla sahne alacağı konser, maneviyat ve müziğin birleştiği eşsiz bir geceye ev sahipliği yapacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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