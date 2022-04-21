Salmonella bakterisi nedir? Salmonella neden olur? İşte Salmonella virüsü hakkında bilinenler!

Salmonella bakterisi nedir? Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının birçok ülkede artması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı. Açıklamada Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi. Peki, Salmonella bakterisi nedir? Salmonella neden olur? Salmonella virüsü nedir? İşte bilgiler...

SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR?

Salmonella bakterisi, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella türleri hareketlidir (motildir), hidrojen sülfür üretirler.

SALMONELLA NEDEN OLUR?

İnsanlar ve hayvanlar, bağırsaklarında ve dışkılarında salmonella taşıyabilirler. Bakteriler genellikle kontamine gıdalar yoluyla yayılır. Salmonella enfeksiyonunun yaygın gıda kaynakları şunları içerir:

Tavuk, hindi, ördek, sığır eti, dana eti ve domuz eti dahil çiğ ve az pişmiş et

Çiğ meyve veya sebzeler

Pastörize edilmemiş süt ve yumuşak peynir , dondurma ve yoğurt dahil diğer süt ürünleri

Çiğ veya az pişmiş yumurta

Tavuk kanadı ve fındık ezmesi gibi işlenmiş gıdalar

SALMONELLA VİRÜSÜ HAKKINDA BİLİNENLER

Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.

Tipik olarak, salmonella enfeksiyonu olan kişilerde hiçbir semptom görülmez. Diğerleri sekiz ila 72 saat içinde ishal, ateş ve karın krampları geliştirir. Çoğu sağlıklı insan, belirli bir tedavi olmaksızın birkaç gün içinde iyileşir.

Bazı durumlarda, salmonella enfeksiyonu ile ilişkili ishal, derhal tıbbi müdahale gerektirecek kadar dehidrasyona neden olabilir. Enfeksiyon bağırsaklarınızın ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden komplikasyonlar da gelişebilir. Sanitasyonun yetersiz olduğu ülkelere seyahat ederseniz, salmonella enfeksiyonuna yakalanma riskiniz daha yüksektir.

Salmonella enfeksiyonuna genellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları, yumurta veya yumurta ürünleri yemek neden olur. Kuluçka süresi birkaç saatten iki güne kadar değişir. Salmonella enfeksiyonlarının çoğu mide gribi (gastroenterit) olarak sınıflandırılabilir. Olası belirtiler ve semptomlar şunları içerir:

Mide bulantısı

Kusma

Karın krampları

İshal

Ateş

Titreme

Baş ağrısı

Dışkıda kan

Salmonella enfeksiyonunun belirti ve semptomları genellikle iki ila yedi gün sürer. İshal 10 güne kadar sürebilir, ancak bağırsakların normale dönmesi birkaç ay sürebilir.

Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olan, bazen ölümcül bir hastalık olan tifo ateşine neden olur.

ANALİZ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verilmişti: "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir. Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vs.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir."

BİR ÜRÜNÜN İKİ PARTİSİ TOPLATILACAK

Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE SALMONELLA TESPİTİ YAPILMADI

Açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi. Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir"

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