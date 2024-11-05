Salı günü hangi diziler var? 5 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Kasım 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fatihler Sultanı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: Bahar (20.00)

NOW TV: Gizli Bahçe (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 KASIM

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Gönül Dağı