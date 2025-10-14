Haberler

Salı günü hangi diziler var? 14 Ekim Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı günü hangi diziler var? 14 Ekim Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Ekim 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: Bahar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 EKİM

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Taşacak Bu Deniz

02:35 Seksenler

04:10 Lingo Türkiye

05:20 Kapanış

