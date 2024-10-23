Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ( Tusaş ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yetkililer, saldırının faillerini bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Saldırının ne zaman gerçekleştirildiği merak ediliyor. Peki, Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ)

SALDIRI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Saldırı henüz kontrol altına alınamadı.

ANKARA'DA PATLAMA NE ZAMAN OLDU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."