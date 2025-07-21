Sakarya yangını son durum ne? Sakarya orman yangını söndürüldü mü?

"Sakarya Geyve yangını" kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve hem vatandaşların hem de ekiplerin müdahale çabalarını zorlaştırdı. Tahliye edilen mahallelerde 3 ev tamamen yanarken, köy sakinleri hayvanlarıyla birlikte güvenli alanlara yönlendirildi. Geyve orman yangını, çevre il ve ilçelerden gelen destek ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşte 22 Temmuz 2025 itibarıyla Sakarya'daki son gelişmeler...

SAKARYA YANGINI SON DURUM NE?

Yangın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Yangının ilerleyişi üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri boşaltıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birlikte tahliye süreci hızlandırıldı. Bölge halkı hayvanlarını alarak güvenli alanlara çekilirken, bazı köylüler ise söndürme çalışmalarına bizzat destek verdi.

Sakarya Geyve yangını sırasında, Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, arazözler, kepçeler ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, ulaşımın zor olduğu alanlarda müdahaleyi güçlükle sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çam'ın verdiği bilgiye göre, köyde 22 hane kalıyor ve yangın nedeniyle tamamı boşaltıldı. Çam, "Köyde elimizden geldiğince söndürme yaptık ama yeterli olmadı. Tehlike büyük, şu anda köy tamamen tahliye edildi," dedi.

ALEVLERİN SIÇRADIĞI KÖYDEKİ 3 EV YANDI

Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kalarak yeşil vatanın yanmasını önlemeye çalışıyor.