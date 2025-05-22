Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
Haber Videosu

STAR TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen "Sahipsizler" dizisi, son bölümüyle sosyal medyada adeta infial yarattı. Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini sürdürmek isteyen Pervin'in baskısı sonucu Devran ile Azize arasında yaşanan zorlayıcı sahne, izleyicinin tepkisini çekti.

STAR TV'de 21 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen Sahipsizler dizisinin son bölümünde yer alan bir sahne izleyicileri rahatsız etti. Devran ve Azize karakterleri arasındaki zorlayıcı fiziksel yakınlaşma sahnesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin'in baskısıyla Devran'ın çocuk sahibi olma yönündeki arzusu artarken, Azize bu konuda kendi iradesiyle karar vermekte ısrar etti. Bu gerilim, ikili arasında bir öpüşme sahnesiyle birlikte tırmandı. Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi ve Azize'nin buna karşı koyması ekrana yansıdı.

Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

İzleyiciler, bu sahnenin gereksiz, zorlama ve diziye yakışmayan bir anlatım biçimi olduğunu savundu. Sosyal medyada "Berbat bir sahne", "Konuşulmak için yapıyorlar" ve "Ne gerek vardı?" gibi çok sayıda eleştiri paylaşıldı. Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcıları ya da kanal yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Televizyon
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.