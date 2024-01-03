Başarılı yönetmen Sadullah Celen vefatının ardından ünlüler camiasını yasa boğdu. Şehnaz Tango, Yedi Numara, Sıcak Saatler, Elimi Bırakma, Güneşin Kızları ve Benim Güzel Ailem gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen neden öldüğü merak ediliyor. Sadullah Celen neden öldü, hastalığı nedir? Yönetmen Sadullah Celen kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizdedir…

SADULLAH CELEN NEDEN ÖLDÜ?

Yedi Numara ve Züğürt Ağa gibi dizilerinin efsane yönetmeni Sadullah Celen, beynindeki pıhtı nedeniyle 64 yaşında vefat etti. Celen'in ölümü Hande Erçel, Alp Navruz ve Tolga Sarıtaş'ı kahretti. Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş'ta sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda "Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

ERÇEL: SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Daha önce Celen ile çalışan Hande Erçel ise "Sadullah hocam, yönetmeni. Güneşin Kızı Selin ve ben seni asla ama asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş al bize hep yaptığın gibi" dedi. Tuba Ünsal da Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Sadullah Celen aramızdan ayrılmış. Yemin dizisinde yönetmenimdi. Yönetmen korkumu üzerimden alan şefkatli, pırlanta gibi bir insandı. Çok üzüldüm, insan büyüdükçe eksiliyor" notunu yazdı.

Alp Navruz ise Celen ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Mekanın cennet olsun hocam" dedi. Daha önce ünlü isimle çalışan Berk Atan da "Ah canım Sadomuz hocam, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SADULLAH CELEN KİMDİR?

İzmir doğumlu sinema ve dizi yönetmeni aynı zamanda yapımcı olan Celen, 1 Ocak 1960 tarihinde hayata gözlerini açtı. Sanatla iç içe olma isteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olan Sadullah Celen, sinema kariyerine 1985'te Züğürt Ağa filmiyle yönetmen yardımcılığıyla adım attı. O tarihten itibaren Celen, 1994 yılına kadar birçok film ve dizi projesinde başarıyla yönetmenlik koltuğunu üstlendi.

Sadullah Celen'in filmleri: