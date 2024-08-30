Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi?

Masterchef bugün yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümde daha önce Var Mısın Yok Musun programına yardım amaçlı katılan Şaban Okur da katıldı. Peki, Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur, kızı Elif yaşıyor mu, vefat etti mi?

ŞABAN OKUR KİMDİR?

Şaban Okur, yıllar önce kızı Elif'in hastalığı nedeniyle Cem Yılmaz'ın da akıldığı Var Mısın Yok Musun programına katılmıştı.

Şaban Okur 2010

PROGRAMDA NELER YAŞANMIŞTI?

Komedyen Cem Yılmaz, Elif'in tedavisi için "Var mısın Yok musun" adlı yarışma programında yarıştı ve 100 bin lira kazandı. Bu paranın haricinde, Türkiye'nin dört bir yanından Elif'e yardım geliyordu.

Cem Yılmaz, Trabzonlu Okur ailesinin minik yavrusu Elif Okur'un yakalandığı hastalıktan kurtulması için Var mısın Yok musun da yarışmış, minik Elif'e büyük moral kaynağı olmuştu.

2010 - Elif ve Cem Yılmaz

Okur ailesi 1 yıldır İstanbul'da tedavisi süren minik Elif ile birlikte stüdyoya konuk olmuş Cem Yılmaz, programın sonunda ne olursa olsun ailenin artık para sorununun kalmadığını belirtmişti.

Yılmaz, aileye yardımda bulunacağı iması taşıyan şu sözleri söylemişti: "Ben diyorum ki, her halükarda mutlu bitecek. Bence bir numara söylemekten daha fazlasını yapmak gerekiyor. Şu anda paraya değil, sağlığa ihtiyacınız var. Para meselesini aklımızdan çıkartsak ve bu programın eğlencesi ile moral bulsam. Artık böyle bir probleniz olduğunu düşünmeseniz bundan sonra. Bu güzelliği kutudaki ikramiyeye bağlamıyorum. Öyle olacağını da bilin. Kutumdan sağlık çıkmasını istiyorum, para değil."

Cem Yılmaz, yarışmada Hamdi beyin teklifi kabul ederek, minik Elif'in sağlığına kavuşması için 100 bin TL'yi aileye kazandırmıştı.

ŞABAN OKUR, KIZI ELİF YAŞIYOR MU, VEFAT ETTİ Mİ?

Minik Elif için umutlu bekleyiş çok sürmedi. Doktorlar, kanserin tüm vücuda yayıldığını söyledi. Sürekli yüksek ateş ve solunum yetmezliği yaşıyordu.

Önceki hafta Paşabahçe Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırılan Elif, 09.03.2010 günü gecesi hayatını kaybetti.

Şaban Okur 2020

Şaban Okur, kızının mezarı başından bir an olsun ayrılamıyor. Kızı için memleketi Trabzon'daki tüm varlığını, arabasını, iş yerini ve benzeri gayri menkullerini satarak tedavisi için 2008 yılında İstanbul'a taşındığını ifade eden baba Okur "Elif hayata bağlı, hayat dolu bir kızdı. Diyecek kelime bulamıyorum. Öleceğini hiç düşünmüyordu. Son gün hastaneye giderken bile çok mutluydu. Yoğun bakıma girmeden benden simit ve Haribo istedi. Hastaneye getirdim ama görüşemedim. Son isteği buydu ama en çok üzüldüğüm ona ölmeden önce bir simit ile Haribo yedirememek oldu" dedi.

Kızının tedavisinde kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Şaban Okur "Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz'dan, bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Baba Şaban Okur, kızının toprağa verildiği köyünde yaşamayı çok sevdiğini ve en büyük dileğinin bu köyde tavuklarla, civcivlerle ve ineklerle birlikte yaşamak olduğunu sözlerine ekledi.