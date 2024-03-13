Saadet Partisi Defne adayı Adnan Mansuroğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Defne belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Defne adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi DefneBelediye Başkan Adayı Adnan Mansuroğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADNAN MANSUROĞLU KİMDİR?

Adnan Mansuroğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Defne belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ DEFNE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Defne adayı belli oldu. Saadet Partisi Defne Belediye Başkan Adayı Adnan Mansuroğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.