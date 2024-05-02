RUANG YANARDAĞI NEREDE? Ruang Yanardağı hangi ülkede, ne oldu?

Ruang Adası'nda bulunan Ruang Yanardağı, dün lav ve kül püskürterek çevrede tedirginlik yarattı. Bölgedeki volkanik faaliyetlerin devam etmesi üzerine 12 bin kişi tahliye edildi. Ruang Yanardağı'nın bulunduğu ada ve yanardağın konumu, hangi ülkede olduğu ve volkanik patlamaların ne olduğu merak ediliyor. RUANG YANARDAĞI NEREDE? Ruang Yanardağı hangi ülkede, ne oldu? İşte ayrıntılar...

RUANG YANARDAĞI NEREDE?

Endonezya'nın kuzeyinde yer alan Ruang Adası'ndaki Ruang Yanardağı, dün lav ve kül püskürtmesiyle bölgede endişeye yol açtı. Yanardağın devam eden volkanik faaliyetleri nedeniyle, 12 bin kişinin tahliye edilme kararı alındı. Bu durum, bölgedeki insanların güvenliği için alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Ruang, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Sangihe Adaları yayının en güneyinde yer alan bir stratovolkan olarak bilinir. Bu volkan, 4x5 kilometrelik geniş bir adadan oluşur ve zirvesi yaklaşık 725 metre (2,379 fit) yüksekliğe sahip olan kısmi bir lav kubbesiyle belirlenir. Ruang Yanardağı'nın zirvesinden, güneyde Klabat, kuzeyde Siau ve doğuda Ternate zirveleri görülebilir.

Ruang Yanardağı'ndaki ilk kaydedilen patlama 1808'de meydana geldi. Ancak, büyük bir patlama 1871'de gerçekleşti ve bu olaya tanık olan Dr. Adolf Meyer'di. O dönemde Ruang adasında yerleşim bulunmuyordu, ancak yakındaki Tagulandang bölgesinde birçok plantasyon vardı. Patlama, bu plantasyonları birkaç dakika içinde yok etti ve Tagulandang'daki büyük köylerin çoğunu etkileyen bir tsunamiye neden oldu. Bu tsunami, köy sakinlerinin çoğunun boğulmasına ve cesetlerinin sahilde görülmesine yol açtı.

Nisan 2024'teki patlamalarla ilgili olarak Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, lav ve kül püsküren yanardağın patladığı, alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı, ve bu durumun 800'den fazla kişinin adayı tahliye ederek yakındaki Tagulandang'a gitmesine neden olduğu belirtilmiştir.