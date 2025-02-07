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Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 8-9 Şubat 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 8-9 Şubat 2025 Roblox erişim engelinde son durum!
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Popüler online oyun platformu Roblox, 8-9 Şubat 2025 tarihlerinde erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Oyun severler, Roblox'un ne zaman açılacağını merakla bekliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı?

"Roblox ne zaman açılacak?" ve "21 Ocak 2025 itibarıyla Roblox açılacak mı?" soruları, sosyal medya ve oyun forumlarında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Oyun dünyasında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Roblox, yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle gündemin odağına oturdu. Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detaylı bilgi bekliyor. Peki, Roblox erişim engelinde son durum nedir? Detaylar haberimizde...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 8-9 Şubat 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti. Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş'ın 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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