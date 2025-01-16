Üye Girişi
Haberler
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 16 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 16 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler oyun platformu Roblox'a erişim konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" ve "Bugün açılacak mı?" sorularının yanıtını arıyor. 16 Ocak 2025 itibarıyla Roblox'a erişim problemi yaşanmaya devam ediyor.

Roblox'a erişim problemi, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye ve dünya genelinde platforma giriş yapılamadığı bildiriliyor. "Roblox ne zaman açılacak?" ve "16 Ocak 2025 itibarıyla Roblox açılacak mı?" soruları, sosyal medya ve oyun forumlarında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Oyun dünyasında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Roblox, yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle gündemin odağına oturdu. Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detaylı bilgi bekliyor. Peki, Roblox erişim engelinde son durum nedir?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 16 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti.

Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş'ın 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
img

Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor
img

Yem karma makinesine sıkışan muhtar feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.