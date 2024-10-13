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Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor?

Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor?
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Roblox çöktü mü? Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişimde problemler yaşanıyor. Bu gelişme, "Roblox çöktü mü? 13 Ekim'de neden açılmıyor, sorun ne zaman çözülecek?" gibi soruları gündeme getirdi. Kullanıcılar, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gelecek resmi açıklamaları beklemeye başladı. Peki, Roblox ne zaman açılacak?

Roblox neden açılmıyor? Çevrimiçi oyun platformu ve oyun geliştirme aracı olan Roblox, şu anda erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durum, "Roblox çöktü mü? 13 Ekim'de neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Roblox çöktü mü? Detaylar haberimizdedir…

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler oyun platformu Roblox'a erişim sağlanamayan kullanıcılar, bu durumu araştırmaya başladı. Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını program yapabildiği ve diğer kullanıcıların oluşturduğu oyunları oynayabildiği geniş bir çevrimiçi platform olarak biliniyor. Ancak son gelişmeler, Roblox'a erişimin kesildiği ve platforma erişilemediği yönünde. Bu nedenle platformun ne zaman tekrar aktif hale geleceği de merak konusu oldu.

Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor?

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de Instagram'a yönelik erişim engeli tartışmaları sürerken, BTK'nın internet sitesinde bir başka erişim engeli kararı daha dikkat çekti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla Roblox'a erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sitesinde yer alan bilgiye göre, "roblox.com" adresi mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştır.

Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Erişim engeline dair karara ilişkin detaylar paylaşılmaz iken, Roblox'un tekrar ne zaman erişilebilir olacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Platformun ücretli üyelikleri bulunan kullanıcıları da bu gelişmelerden etkilendi. Erişim engelinin kaldırıldığı tarih ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş durumda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Roblox'un erişime kapatılması kararının Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma sonucunda alındığı belirtildi. Mahkeme kararının UYAP'ta yayınlanmasıyla birlikte BTK tarafından uygulamaya konulduğu ve kamuoyunun bilgilendirildiği ifade edildi.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, 2006 yılında piyasaya sürülen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcılar, bu platformda Lua programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını programlayabilir ve diğer oyuncuların oyunlarını oynayabilir. COVID-19 pandemisi döneminde kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşanmış ve Roblox dünya genelinde oldukça popüler hale gelmiştir. Roblox, "Robux" adlı sanal para birimiyle oyun içi satın alımların yapılabildiği ücretsiz bir platform olarak biliniyor.

Erişim sorununun ne zaman çözüleceği henüz belirsizliğini koruyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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