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Roblox açılacak mı? 24 Nisan Roblox ne zaman açılacak?

Roblox açılacak mı? 24 Nisan Roblox ne zaman açılacak?
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"Roblox açılacak mı?" sorusu, özellikle genç oyuncular ve ebeveynleri tarafından yakından takip ediliyor. Platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını öğrenmek için güncel gelişmeleri takip ediyor.?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de erişime engellenmişti. Bu durum, kullanıcıların "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunu sıkça sormasına neden oldu. Peki, "Roblox açılacak mı?" ve "Roblox ne zaman açılacak?" sorularının yanıtı nedir? İşte 24 Nisan 2025 itibarıyla Roblox'un Türkiye'deki erişim durumu ve son gelişmeler...

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak" dedi. Bu açıklama, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna umut verici bir yanıt olarak değerlendirildi.

Roblox açılacak mı? 24 Nisan Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox yetkilileri ise, erişim engeline karşı itiraz ettiklerini ve kullanıcı güvenliği için yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını belirtti. Ancak, platformun yeniden erişime açılabilmesi için mahkeme kararının kaldırılması ve belirli içeriklerin platformdan çıkarılması gerektiği ifade edildi.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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