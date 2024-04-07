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Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu!

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Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Prestij Meselesi filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Prestij Meselesi filmi nerede çekildi ve Prestij Meselesi filmi nerede yayınlanacağı araştırılıyor. Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

PRESTİJ MESELESİ KONUSU NEDİR?

Film, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in ilk albümlerini çıkartmalarını, aynı zamanda meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma hikayesini konu ediniyor.

Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu!

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Eylül 2022'de başlamış olup Kasım 2022'de sona ermiştir. Çekimler, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirilmiştir.

Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu!

PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSU

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Birdan Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar ve Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Nursel Köse ve Zafer Ergin

Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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