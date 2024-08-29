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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek?

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Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ile ilgili evlilik iddiası gündeme geldi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ne zaman evleneceği merak ediliyor. Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlenme iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin yakın bir tarihte evlenmeyi düşündüğü iddia ediliyor. Anne olma isteğini sıkça dile getiren başarılı oyuncu Pınar Deniz'in, hamilelik haberini de yakın zamanda duyuracağı konuşuluyor. Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? Detaylar haberimizde...

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLENİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yaz evlenmeleri beklenen çift, tarihi erteleyerek yeni evleriyle ilgilenmeye başladılar.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek?

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENECEK?

Yargı dizisinden sonra gelen teklifleri reddeden Deniz ve Yıldırım, evlerinin dekorasyonunu tamamladıktan sonra Eylül ortasında evlenmeyi planlıyor. Deniz'in nasıl bir gelinlik tercih edeceği ise şimdiden merak ediliyor.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek?

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz 4 Kasım 1993, Adana doğumlu, Türk oyuncudur. Pınar Deniz, akrep burcudur. Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında FOX'ta yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek?Pınar Deniz

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor. 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek?Kaan Yıldırım

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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