Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? #128141 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, uzun süredir magazin gündemini kurcalayan konular arasında. Ünlü çift, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ederken, haklarında evlilik konusu gündeme geldi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ne zaman evleneceği merak ediliyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? İşte merak edilen detaylar...

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENECEK?

Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, geçen Ağustos ayında İngiltere'ye tatil yapmak için gitmişti. Tatil sırasında Cambridge'de çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Deniz, mutluluktan göz yaşları döktüğü anı sevgilisiyle paylaşmıştı. Pınar Deniz'in duygusal paylaşımına sevgilisi Kaan Yıldırım da kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermişti. Bir süre sonra Deniz, parmağında tektaş yüzüğüyle çekilen bir fotoğrafı paylaşarak evlilik teklifi aldığına dair çıkan dedikoduları doğrulamıştı.

Geçtiğimiz aylarda 'Öteki' adlı tiyatro oyununun galasında bir araya gelen ünlü çift, fotoğraf çektirirken Pınar Deniz'in kolunda bulunan çantayı diğer koluna geçirmişti. Bu jestiyle dikkat çeken güzel oyuncu, "Aşkımızın arasına hiçbir şey girmesin. Diğer koluma alayım. Aramıza kimse giremez" diyerek duygularını bir kez daha dile getirmişti.

DÜĞÜNLERİ NE ZAMAN?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bu yıl evlenme kararı aldığı ve düğün hazırlıklarına başladığı bildirildi. Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan çift, öncelikle gelinlik ve damatlık seçimi için arayış içine girdi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikte yaşayacakları ev için alışveriş yapmaya başladı. Deniz, çekimlerin ardından düğün ve ev hazırlıkları için zaman ayırıyor. Ayrıca, çiftin ailesi ve arkadaşları da bu süreçte destek oluyor. Çiftin evliliklerine kısa bir süre kalmışken, düğün yerini belirlemek için yakın zamanda adımlar atmaları bekleniyor.