Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri…

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ne zaman evlendi sorusuna yanıt aranıyor. Ünlü çiftin düğün kareleri gündeme gelirken, Pınar Deniz'in gelinliği merak ediliyor. Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

PINAR DENİZ'İN GELİNLİĞİ NE KADAR?

Pınar Deniz, düğününde İngiliz tasarımı bir gelinlik tercih ederken, Kaan Yıldırım beyaz bir ceketle takım elbise giymeyi seçti. Pınar Deniz'in gelinliği 165 bin TL, Kaan Yıldırım'ın damatlığı ise 350 bin TL olarak belirlendi.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENDİ?

Yagı dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların gönlüne yerleşen Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift dünyaevine girmek için Roma'yı tercih etti. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah merasiminden sonra yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği yiyerek kutladılar.