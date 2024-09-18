Üye Girişi
Haberler

Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri…

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın düğünü araştırılırken, Pınar Deniz'in gelinliği merak konusu oldu. Oyuncu Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar olduğu birçok kişi tarafından gündeme geliyor. Peki, Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz nerede evlendi?

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz ne zaman evlendi sorusuna yanıt aranıyor. Ünlü çiftin düğün kareleri gündeme gelirken, Pınar Deniz'in gelinliği merak ediliyor. Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

PINAR DENİZ'İN GELİNLİĞİ NE KADAR?

Pınar Deniz, düğününde İngiliz tasarımı bir gelinlik tercih ederken, Kaan Yıldırım beyaz bir ceketle takım elbise giymeyi seçti. Pınar Deniz'in gelinliği 165 bin TL, Kaan Yıldırım'ın damatlığı ise 350 bin TL olarak belirlendi.

Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri…

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENDİ?

Yagı dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların gönlüne yerleşen Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift dünyaevine girmek için Roma'yı tercih etti. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah merasiminden sonra yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği yiyerek kutladılar.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kaan Yıldırım Pınar Deniz Soğuk Haber Magazin Yaşam

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir
CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });