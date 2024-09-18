Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi?

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün fotoğrafları araştırılırken ünlü çiftin nerede evlendiği merak konusu. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi mi, ne zaman evlendi sorularına yanıt aranıyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah merasiminden sonra yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği yiyerek kutladılar. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın düğünü ne zaman?

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM EVLENDİ Mİ?

"Yargı" dizisindeki Ceylin rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlendi. Çift, dünyaevine girmek için Roma'yı seçerek romantik bir nikah töreni düzenledi. Törenin ardından yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu özel günü keyifli bir akşam yemeğiyle kutladı.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM'IN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu mutlu gününe yakın arkadaşları da eşlik etti. Son dönemde hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, bu konuda gelen sorulara esprili bir yanıt vererek, "Kıpkırmızı oldum" ifadesini kullanmıştı.

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM'IN DÜĞÜNÜ NEREDE OLDU?

Ekranların sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda önemli bir adım atarak İtalya'ya gitti. Roma'da gerçekleştirilen şık ama sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftin düğününe ait ilk fotoğraflar basına yansıdı. Hayranlarının merakla beklediği nikah merasimi, romantik atmosferiyle dikkat çekti.