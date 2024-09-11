Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu?

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında çıkan evlilik iddiaları son dönemde magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İkili, bir süredir birlikte oldukları bilinen ünlü çiftler arasında yer alıyor ve ilişkileriyle sıkça gündeme geliyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlenip evlenmeyeceği ise hayranları tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu?

PINAR DENİZ HAMİLE Mİ?

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Bu ay içinde nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten bebek müjdesi de geldi.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLENİYOR MU?

Pınar Deniz, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine nikah yerini söylemekten kaçınırken gazeteci Birsen Altuntaş çiftin 17 Eylül'de Roma Başkonsolosluğu'nda evlenecek.